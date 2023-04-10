دراسة: الأقليات العرقية والدينية ببريطانيا تعاني من سوء المعاملة



تعاني الأقليات العرقية والدينية في بريطانيا من مستويات "عالية على نحو لافت للنظر" من سوء المعاملة، بحسب ما ورد في استطلاع كبير بشأن حجم المساواة بين الأعراق في بريطانيا، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "بي إيه ميديا" البريطانية، اليوم الاثنين.

وتوصل البحث، الذي أجرته جامعات سانت أندروز ومانشستر وكينجز كوليدج لندن، أن أكثر من ربع الاشخاص من ذوي خلفيات الأقليات في بريطانيا، قد تعرضوا لإساءات جسدية أو لفظية، بدوافع عنصرية.

وتوصل البحث، الذي استمر العمل عليه لمدة عامين، والذي صدرت نتائجه هذا الأسبوع في كتاب يحمل اسم "العنصرية وعدم المساواة العرقية في وقت الأزمة"، انتشار عدم المساواة والتمييز العنصري في قطاعات العمل والتعليم والإسكان والتعامل مع الشرطة.

وترأس فريق إعداد الدراسة، نيسا فيني، وهي أستاذة في الجغرافيا البشرية بجامعة سانت أندروز، وقالت إنها أثبتت أن العنصرية كانت "جزءا من الحياة اليومية".

وقالت إن "المملكة المتحدة بعيدة بدرجة لا توصف عن كونها مجتمعا عادلا مع الاقليات العرقية"، مشيرة إلى أن "أنواع عدم المساواة التي نراها في دراستنا كان من الممكن ألا تكون موجودة إذا كان لدينا مجتمع منصف بالفعل".

وقد شملت الدراسة، التي تم تمويلها من جانب "مجلس الأبحاث الاقتصادية والاجتماعية" خلال الفترة بين فبراير وأكتوبر من عام 2021، أكثر من 14 ألف شخص ينتمون لـ21 مجموعة عرقية، بينهم بريطانيون من ذوي البشرة البيضاء.

ومن بين النتائج الاخرى التي توصلت إليها الدراسة، أن أكثر من ربع أولئك الذين ينتمون إلى أقليات عرقية قد تعرضوا لإهانات عنصرية، إلى جانب تعرض ما يقرب من ثلث المشاركين إلى موقف عنصري في مكان عام، بحسب ما أوردته وكالة أنباء "بي إيه ميديا".

وأشار واحد من بين كل ستة ممن شملهم الاستطلاع، أنه يتعرض للعنصرية من جانب الجيران، بينما تعرض 17% من تضرر ممتلكاته أثناء تعرضه لهجمات عنصرية.

ومن بين الأقليات العرقية والدينية، قال واحد من بين كل ستة أفراد إنه كان ضحية للاعتداء الجسدي بدوافع عنصرية قبل تفشي جائحة فيروس كورونا؛ وهو رقم يرتفع إلى واحد من بين كل خمسة من اليهود، وإلى أكثر من واحد بين كل ثلاثة من الغجر والرحالة ومن طائفة الروما ممن شاركوا في الاستطلاع.

كما أظهرت النتائج الأخرى أن 29% من المشاركين في الاستطلاع من الأقليات العرقية والدينية قالوا إنهم تعرضوا للتمييز العنصري في كل من قطاعي التعليم والتوظيف. وأشار خُمس العدد تقريبا إلى تعرضهم لنفس الشيء أثناء بحثهم عن سكن.

كما أفاد أكثر من واحد بين كل خمسة ممن شاركوا في الاستطلاع، بتعرضهم للتمييز عند تعاملهم مع الشرطة. إلا أن هذا العدد ارتفع لتصل نسبته إلى 43% بين الجماعات المنتمية لمنطقة الكاريبي من ذوي البشرة السمراء، وإلى أكثر من واحد بين كل ثلاثة بين جماعات الغجر والرحالة وطائفة الروما.

كما كان اكتظاظ أعداد الافراد داخل المساكن، من بين الأمور الشائعة بين من شاركوا في الاستطلاع.

ووجدت الدراسة أن 60% من عائلات طائفة الروما تعيش في ظل ظروف تتسم بالاكتظاظ، كما أشار ربع من شاركوا من الباكستانيين والعرب إلى تعرضهم لنفس الشيء.

وعلى الرغم من النتائج الصادمة بشأن عدم المساواة بين الافراد، توصل الاستطلاع إلى وجود غالبية كبيرة من الأقليات التي تشعر بإحساس قوي بالانتماء إلى المجتمع البريطاني، إلى وجود ارتباط عميق لديهم بهويتهم العرقية، وفقا لوكالة أنباء "بي إيه ميديا".

وتوصل الاستطلاع إلى أن جماعات الأقليات العرقية كانت أكثر عرضة للفقد المرتبط بالاصابة بفيروس كورونا، بينما أشارت الجماعات الصينية والآسيوية إلى ارتفاع تعرضهم لسوء المعاملة خلال فترة تفشي الجائحة.

ووجد الاستطلاع أن هناك أيضا درجة عالية من المشاركة السياسية بين مجموعات الأقليات العرقية.

وقال المشاركون في الاستطلاع من اليهود، إنهم من المرجح أن يصوتوا بقدر أكبر لصالح حزب المحافظين، حيث أن حزب العمال يحظى بشعبية أكبر بين الجماعات الأفريقية من ذوي البشرة السمراء، والجماعات المنتمية لمنطقة الكاريبي من ذوي البشرة السمراء، والباكستانيين والديمقراطيين الليبراليين الذين يجتذبون الدعم من الجماعات الصينية والأيرلندية من ذوي البشرة البيضاء، ومن جماعات أوروبا الشرقية.