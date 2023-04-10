علق محمد مختار، المنتج الفني، على مسلسل سكر زيادة بطولة الفنانة نادية الجندي، ونبيلة عبيد، قائلًا: «أسوأ مسلسل شفته في حياتي، وكان مسلسل مفكك».

وأضاف خلال استضافته ببرنامج «حبر سري»، المذاع على قناة «القاهرة والناس»، مساء الأحد، أن المسلسل لاقى صعوبات من الناحية الإنتاجية تزامنًا مع ظهور فيروس كورونا آنذاك.

وعُرض مسلسل «سكر زيادة»، خلال شهر رمضان العام الماضي، وتدور أحداثه في إطار كوميدي حول عصمت وكريمة وجميلة، ثلاث سيدات يقعن ضحايا لعملية نصب بسبب فيلا قررن شرائها، وعليهن التعايش في مكان سكني يجمعهن، وهو من بطولة كل من الفنانة نادية الجندي، ونبيلة عبيد وهالة فاخر وسميحة أيوب ومن إخراج وائل إحسان.

وبسؤاله عن النجمة التي تستحق لقب نجمة الجماهير من الجيل الحالي، قال: «نجمة الجماهير كلمة كبيرة، لكن كل سنة في حد يستحق اللقب ده لأن مفيش حد استمر زي نجمة الجماهير الأصلية لمدة عشرين سنة»، على حد قوله.

وتابع حديثه: «السنادي أعتقد ياسمين عبد العزيز تستحق اللقب، السنة اللي فاتت كانت منة شلبي، والسنة اللي قبلها منى زكي».

وأرجع سبب عدم احتفاظ إحدى النجمات بلقب نجمة الجماهير، لقلة الفرص والأعمال التي تُعرض عليها، مؤكدًا أن السينما في مصر وخارج البلد قائمة على الرجال ولكن عندما تتاح الفرصة للسيدات يثبتن أنفسهن.