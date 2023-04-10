ناقلة تفرغ حمولتها من النفط الروسي بمصفاة في غانا بعد 6 أسابيع انتظار للحصول على إذن بالرسو

قامت ناقلة النفط "ثيسيوس" بتفريغ حمولتها من النفط الخام الروسي في صهاريج تخزين بمصفاة "تيما" للنفط في غانا في مطلع الأسبوع الجاري، حيث كانت ترسو قبالة الميناء منذ 24 من فبراير الماضي، بينما كانت تنتظر إذنا بالرسو.

وتظهر بيانات تتبع السفينة التي رصدتها وكالة "بلومبرج" للانباء، ونشرتها اليوم الاثنين، أن السفينة غادرت مرساها الأول صباح يوم الخميس الماضي، ورست عند نقطة رسو فردية بعد ظهر يوم الجمعة الماضي. ويشار إلى أن نقطة الرسو الفردية يتم توصيلها بصهاريج التخزين في المصفاة عن طريق خط أنابيب تحت البحر.

وغادرت الناقلة نقطة الرسو الفردية صباح اليوم الاثنين، بينما أشار غاطسها إلى أنها أفرغت حمولتها.

وأظهرت البيانات أنها كانت قد قامت بتحميل نحو 600 ألف برميل من النفط الخام من ميناء "نوفوروسيسك" على البحر الأسود في أواخر يناير الماضي، وهي أول شحنة روسية يتم رصد وصولها إلى الدولة الواقعة في غرب إفريقيا منذ أربعة أعوام على الأقل.