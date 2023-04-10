 بابا الفاتيكان يجدد دعوته للسلام في عيد الفصح - بوابة الشروق
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بابا الفاتيكان يجدد دعوته للسلام في عيد الفصح

د ب أ
نشر في: الإثنين 10 أبريل 2023 - 5:07 م | آخر تحديث: الإثنين 10 أبريل 2023 - 5:07 م

جدد بابا الفاتيكان فرنسيس الأول دعوته للسلام في نهاية فترة عيد الفصح اليوم الاثنين.

وعقب ترديد ترنيمة ملكة السماء في ميدان سانت بطرس في روما، صلى فرنسيس من أجل أن تحل "نعمة السلام على العالم بأسره".

وتجمع آلاف عدة من المصلين للاحتفال بعطلة عيد الفصح الثانية مع رئيس الكنيسة الكاثوليكية الرومانية الذي يبلغ 86 عاما.

واستغل الحبر الأعظم كل مناسبات الكنيسة في عيد الفصح الحالي لتوجيه دعوة من أجل السلام في ذروة التقويم المسيحي.

وكان نحو 100 ألف شخص حاضرين يوم عيد الفصح أمس الأحد؛ للاستماع إلى الخطبة التقليدية "إلى مدينة روما والعالم"، عندما دعا فرنسيس إلى السلام في أوكرانيا وبالصلاة لكل من الأوكرانيين والروس.

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