قال المنتج محمد مختار، إنه «عاش مع الفنانة نادية الجندي، قصة حب ونجاح وسقوط»، واصفًا انفصالهما بأنه حدث «بمنتهى الشياكة».



وأضاف خلال لقاء لبرنامج «حبر سري»، الذي تقدمه الإعلامية أسما إبراهيم عبر فضائية «القاهرة والناس»، مساء الاثنين: «حبي لنادية الآن حب صداقة وأخوة وجدعنة وعشرة عمر، إحنا سيبنا بعض بمنتهى الشياكة».



وأشار إلى أن «الجندي» تعرضت للظلم بعد ما أثير حول إساء معاملتها للفنان عماد حمدي، مؤكدًا أن الفنانة كانت الراعي الرسمي للراحل، خلال الـ4 سنوات التي عاش فيها معها.



وأكمل: «نادية الجندي مفيش أطيب منها، دي الحقيقة، عماد حمدي مثل معايا في الباطنية ورفض ياخد فلوس، في ناس قالت إن تعاملها مع الراحل مش حلو وعاملته بصورة مش لطيفة، مفيش الكلام ده خالص ولا زعلانة من عماد حمدي ولا داخلة إنتاج معايا».



ورفض توجيه رسالة للفنانة رانيا يوسف، بعد عرض مقطع لها تؤكد فيها أنها تتكفل ببناتها بالكامل، قائلًا: «مش عايز أوجه لها رسالة، أول وآخر مرة أتكلم فيها، وقدمت المستندات التي تدل على ذلك».



وأشار إلى أنه جلس مع ابنتهما عندما أجرت عمليتين في مصر، كما أنه يدفع لابنتيه مصاريف أخرى بخلاف المذكورة في المستندات الرسمية.



واختتم: «رسالتي لرانيا إني مش هفتح الموضوع ده تاني ومش هسمعها ومش عاوز أعرف عنها حاجة، بناتي في عيوني، الكبيرة ساعات تروح معاها وترجع، لكن بناتي في قلبي».