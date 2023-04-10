أبدى مدحت عبد الهادي المدير الفني لفريق الزمالك سعادته بالفوز في مباراة البنك الأهلي التي أقيمت، مساء الأحد، في مسابقة الدوري الممتاز، موضحا أن اللقاء كان مهما جدا والفريق حصد ثلاث نقاط غالية وغاية في الأهمية في توقيت صعب والجميع يعلم الظروف التي يمر بها الفريق عقب الخروج من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وأضاف في المؤتمر الصحفي بعد المباراة قائلا:" سعيد بروح اللاعبين في مباراة البنك الأهلي بالرغم من الهجوم الكبير الذي تعرضت له عقب إعلان قائمة المباراة ووجود عدد من اللاعبين العائدين للقائمة والذين أثبتوا جدارتهم في اللقاء".

وأكد عبد الهادي أنه سعيد بعودة الروح للاعبي الفريق والإصرار على تحقيق الفوز في مباراة البنك الأهلي، مشددا على ثقته الكبيرة في جميع لاعبي الزمالك.

وقال المدير الفني للزمالك:" لا أستطيع رفض طلب نادي الزمالك بالتواجد مع الفريق في أي منصب، وحصلت مع الزمالك من قبل على العديد من البطولات ، وأعلم كل كبيره وصغيره عن الفريق جيدا وعشت هذه الظروف وأنا لاعب وأدرك جيدا حجم الضغوطات".

وتابع عبد الهادي:" راهنت على بعض اللاعبين رغم الهجوم الكبير عليهم من قبل الجماهير، ولابد أن أوضح أن اللاعبين مظلومون بسبب الضغوطات ولابد من الترابط بين الجميع حاليا من أجل عودة الفريق مرة أخرى".

وأضاف:" أقوم بتجهيز ملف كامل من أجل منحه للمدير الفني الجديد، وسأعقد جلسة أنا وعبد الواحد السيد مدير الكرة معه لشرح ما يعاني منه الفريق والأوضاع كاملة خاصة أن الفريق مقبل على بطولة السوبر المصري وبعده المشاركة في البطولة العربية".

وقال عبد الهادي:" لا أريد العودة للوراء والحديث عن أسباب استبعاد اللاعبين في الفترة الماضية ومنهم عمرو السيسي، ولكنني أعمل على إعادة الهدوء مرة أخرى للفريق.. وشدد على أنه لن يتحدث من قبل عن عدم العوده للزمالك لأن تصريحاته تم تحريفها، وأكدت وقتها أنني لن أعود للتدريب حاليا وسأركز في الإعلام ولكن تم تحريف التصريحات".

وأشار عبد الهادي:" الحالة البدنية للاعبي الزمالك ليست مستقرة طوال الـ90 دقيقة، وحاولنا السيطرة علي منتصف الملعب.. وسيف فاروق جعفر قدم مباراة جديدة كما أن نزول سيف الجزيري كان له هدف بأن يكون محطة جيدة".

وحقق فريق الزمالك فوزا غاليا على البنك الأهلي بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد القاهرة في الجولة الرابعة والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز، ليرفع الأبيض رصيده إلى 36 نقطة يحتل بها المركز الرابع.