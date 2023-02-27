إمام عاشور على رأس قائمة ميتييلاند لمواجهة لينجبي بدوري السوبر الدنماركي

أعلن توماس توماسبرج، المدير الفني لفريق ميتيلاند الدنماركي، عن قائمة فريقه لمواجهة لينجبي، ضمن منافسات بطولة دوري السوبر الدنماركي.

وتواجد إمام عاشور، لاعب خط وسط المنتخب الوطني في قائمة المباراة التي من المقرر إقامتها اليوم الإثنين على ملعب أم سي إتش، حيث جاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: جوناس لوسيل – إلياس رفن أولافسون – فيكتور بارك

خط الدفاع: باولو فيكتور دا سيلفا – ستيفان جارتنمان – باولو – جونينهو – هنريك دالسكارد – مادس تايشوسن

خط الوسط: إمام عاشور – كريستوفر أولسون – جوستاف إيساكسون – إيميليانو مارتينيز – أوليفيه سورينسن – شارليس – أرمين جيجوفيتش – فالديمير بيسكوف

خط الهجوم: فيدريك إيميل هيديجارد – أرال سيمسير – جونيور برومانو – إدوارد

وأنهى ميتيلاند منافسات الدوري الدنماركي في المركز الثامن برصيد 28 نقطة من 6 انتصارات، 10 تعادلات و6 هزائم.