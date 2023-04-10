هيئة كبار العلماء السعودية: الدعوة لإنشاء مذهب فقهي إسلامي جديد تفتقد الموضوعية

أكدت هيئة كبار العلماء السعودية، اليوم الاثنين، أن الدعوة إلى إنشاء مذهب فقهي إسلامي جديد، تفتقد للموضوعية والواقعية.

وقالت الهيئة، في بيان صحفي اليوم ، إن "الفقه الإسلامي بمذاهبه الفقهية المعتبرة، واجتهاداته المتنوعة، يستجيب لجميع مطالب الحياة الحديثة، ويوفق بين حاجاتها والشريعة الإسلامية، وهو ما تبرهن عليه الهيئات العلمية، والمجامع الفقهية، التي تمارس الاجتهاد الجماعي".

وأشارت إلى تيسر الاجتهاد الجماعي عبر هذه الهيئات والمجامع، التي تتفاعل إيجاباً مع حاجات المجتمع وتطوراته المعرفية والاجتماعية والاقتصادية، لافتة إلى أن مئات القرارات التي صدرت عن هذه المؤسسات المجمعية في مختلف المجالات برهان ساطع على ذلك.

ويأتي نفي أكبر هيئة دينية سعودية بعد أن أثار رجل الدين السعودي البارز صالح المغامسي الجدل بعد حديثه عن وجوب إنشاء مذهب إسلامي فقهي جديد.