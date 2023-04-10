كوريا الجنوبية وبريطانيا تتفقان على تعزيز التعاون في مجال الطاقة النووية والطاقة النظيفة

ذكرت وزارة الصناعة الكورية الجنوبية، أن سول ولندن اتفقتا اليوم الاثنين، على تعزيز التبادلات الثنائية والتعاون في مجال توليد الطاقة النووية والطاقة النظيفة.

وأضافت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية، أن وزير الصناعة الكوري الجنوبي لي تشانج-يانج التقى وزير أمن الطاقة البريطاني وحيادية الكربون جرانت شابس في سول وأصدرا إعلانًا مشتركًا يدعو إلى العمل بشكل أوثق لضمان أمن الطاقة والاستجابة المشتركة لتغير المناخ، وفقًا لوزارة التجارة والصناعة والطاقة.

وقالت الوزارة إن الجانبين اتفقا على السعي إلى مشاركة كوريا الجنوبية في بناء مفاعل نووي جديد في بريطانيا، حيث أطلقت لندن في مارس الماضي وكالة جديدة مكلفة بتوليد الطاقة النووية، وهي شركة بريطانيا العظمى للطاقة النووية.

وقال لي: "كوريا الجنوبية لديها القدرة التنافسية في تصميم وبناء محطات الطاقة النووية وتصنيع مكوناتها، وكذلك فيما يتعلق بالوقود النووي والمفاعلات الصغيرة. يمكن أن يكون للبلدين علاقات تكاملية في هذا المجال".

كما ناقش الوزيران سبل تعزيز التعاون في مجال الهيدروجين وطاقة الرياح وقطاعات الطاقة النظيفة الأخرى، واتفقا على مواصلة دفع التعاون الثنائي، حسبما ذكرت الوزارة.

ويعتزم شابس زيارة محطات شين جوري النووية ووكالة النفايات المشعة الكورية، بحسب الوزارة.