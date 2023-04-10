شهدت الحلقة 18 من مسلسل الأجهر محاولة من باسم مغنية لقتل الفنان عمرو سعد الذي يلعب شخصية مصطفى الأجهر، بعد نجاحه في استخراج الألماس بكينيا.

وأثناء احتفال عمرو سعد، مع رجاله بنجاحهم في استخراج الألماس، حاول باسم مغنية قتله على طريقة القناصة للانتقام منه، ليخرج أحمد صفوت بشكل مفاجئ ويلحق صديقه.

وأطلق أحمد صفوت "ميدا"، الرصاص على باسم مغنية ليحمي عمرو سعد، الذي نظر له بكل امتنان وثقة بأنه كان يعلم معدنه الأصيل، وأنه نفذ وصية والده المعلم السعداوي بتربية ابنه من جديد.

مسلسل الأجهر من عمرو سعد، أحمد صفوت، درة، سارة سلامة، سيد رجب، عمرو عبد الجليل، ناهد السباعي، مصطفى أبو سريع، أنوشكا، أحمد مجدي، محمد جمعة، ندى بهجت، محمود قابيل، عارفة عبد الرسول، نور النبوي، وغيرهم، وهو من تأليف ورشة ملوك وإخراج ياسر سامي.