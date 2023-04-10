 فيديو.. تركيب أول منصة صينية عملاقة لطاقة الرياح في أعماق البحار - بوابة الشروق
الإثنين 10 أبريل 2023 4:08 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد قرار مالك نادي بيراميدز بإيقاف الاستثمار في مصر؟

النتـائـج تصويت

فيديو.. تركيب أول منصة صينية عملاقة لطاقة الرياح في أعماق البحار

وكالات
نشر في: الإثنين 10 أبريل 2023 - 2:45 م | آخر تحديث: الإثنين 10 أبريل 2023 - 2:45 م

استطاعت الصين تركيب أول منصة ضخمة لإنتاج طاقة الرياح مخصصة لأعماق البحار، حيث تم وضع المنصة في مكانها باستخدام سفن ضخمة.

وتظهر مشاهد الفيديو جر ثلاث سفن ضخمة، المحاور الثلاثة الخاصة بتثبيت المنصة بالأرض في أعماق البحر، عن طريق سلاسل ضخمة مرتبطة بثلاثة أعمدة تحيط بالعمود المركزي.

وأبحرت المنصة الضخمة قبل أيام، من مدينة تشوهاي جنوبي البلاد إلى مقاطعة هاينان الواقعة أقصى جنوبي البلاد لتركيبها، بحسب شبكة تلفزيون الصين.

وتحمل المنصة اسم "قوانلان"، ويبلغ ارتفاعها نحو 35 مترا، وتزن نحو 4000 طن، وتستطيع تزويد حقول النفط البحرية المجاورة بالطاقة عبر الكابلات البحرية.

وتولت الشركة الوطنية الصينية للنفط البحري، تمويل وبناء هذه المنصة التي تم تركيبها على بعد 136 كيلومترا من مدينة ونتشانغ الساحلية في المقاطعة، بقدرة مركبة تبلغ 7.25 ميجاوات.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك