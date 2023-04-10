غانا تتطلع إلى تأمين حزمة إنقاذ من صندوق النقد

تستعد غانا لتأمين الحصول على موافقة مجلس إدارة صندوق النقد الدولي لمنحها حزمة إنقاذ بقيمة 3 مليارات يورو قبل إعادة هيكلة سندات اليورو الخاصة بها، حسبما أفادت مصادر مطلعة.



ولا تزال ضمانات التمويل من الدائنين الثنائيين، الذين يخططون لتشكيل لجنة رسمية هذا الأسبوع، هي العقبة الأخيرة أمام دولة غانا التي تقع في غرب أفريقيا قبل أن تتواصل مع مجلس إدارة صندوق النقد الدولي، حسبما نقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن المصادر التي طلبت عدم الكشف عن هويتها.



وتعمل غانا، التي تعيد هيكلة معظم ديونها العامة، على إكمال المفاوضات لإعادة تنظيم 13 مليار دولار من سندات اليورو بعدما أوقفت الحكومة بشكل أحادي دفعات معظم التزاماتها الخارجية في ديسمبر.



وقال نائب وزير المالية جون كوماه في نوفمبر الماضي إن الدائنين من القطاع الخاص يواجهون خطر خسارة ما يصل إلى 30% من رأس المال، وربما يطلب منهم التخلي عن بعض دفعات الفائدة.