طالبان تمنع العائلات والنساء من ارتياد المطاعم ذات الحدائق

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منعت حركة "طالبان" العائلات والنساء من ارتياد المطاعم ذات الحدائق في ولاية هيرات شمال غربي أفغانستان، في أحدث إجراء ضمن سلسلة قيود فرضتها الحركة منذ توليها السلطة في أغسطس 2021.

ونفى باز محمد نذير، نائب رئيس مديرية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في هيرات، التقارير الإعلامية التي تفيد بحظر جميع المطاعم على العائلات والنساء، واصفا إياها بالكاذبة.

وقال إن القرار ينطبق فقط على المطاعم ذات المساحات الخضراء كالحدائق، والتي يمكن للرجال والنساء الالتقاء بها، مضيفا: "بعد شكاوى متكررة من علماء ومواطنين، وضعنا قيودا جديدة وأغلقنا هذه المطاعم".

وحسب السلطات، فإن القيود الجديدة جاءت بسبب الاختلاط بين الجنسين، أو لأن النساء لا يرتدين الحجاب هناك بشكل صحيح.

وينطبق الحظر على تناول الطعام في الهواء الطلق في هيرات فقط.

ومنعت الحركة الفتيات من الذهاب للمدارس بعد الصف السادس، كما حظرت التحاق الإناث بالجامعات ومعظم الوظائف.

كما يحظر على النساء دخول الأماكن العامة كالمتنزهات وصالات الألعاب الرياضية.