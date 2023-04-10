يخت الملياردير الروسي إبراموفيتش يرسو في مرمريس التركية

وصل يخت الملياردير الروسي رومان ابراموفيتش، الاثنين، إلى سواحل منتجع مرمريس بولاية موجلا في تركيا، حيث لفت أنظار السياح الذين التقطوا له الصور.



ورسا اليخت My Solaris الذي يرفع علم جزر برمودا، في ميناء "كروز بورت" بمرمريس جنوب غربي البلاد، حيث تم تزويده بـ 700 ألف لتر من الوقود، ومن المقرر أن يغادر الميناء بعد يومين، بحسب موقع "روسيا اليوم" الإخباري.



وأبراموفيتش البالغ 56 عاما، المالك السابق لنادي تشيلسي الإنجليزي، هو من بين الأشخاص الروس الذين أدرجوا على قائمة عقوبات أقرها الاتحاد الأوروبي العام الماضي.



ولفت اليخت الفاخر، البالغ طوله 140 مترا وعرضه 26 مترا ومؤلف من 6 طوابق​​​​​​​، أنظار السياح الموجودين في المنطقة، حيث أخذوا يلتقطون الصور له.