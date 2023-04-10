فتوى في بنجلاديش تجاه سيدة تودي بإمام مسجد و3 آخرين إلى السجن

أوقفت الشرطة في بنجلاديش، اليوم الاثنين، إماما و3 مسنين في قرية هابيجانج شمال شرقي البلاد، بعدما أمروا بضرب امرأة ورجمها لاتهامها بخيانة زوجها.



وتلقت حميدة سلطانة، 30 عاما، 82 ضربة عصا ورشقت بثمانين حجرا بموجب فتوى أصدرها إمام مسجد القرية، ما أثار جدلا ورفضا من قبل أوساط النسويات والناشطين الحقوقيين الذين نظموا تظاهرات وطالبوا بملاحقة الجناة قضائيا.



وقالت رئيسة أبرز منظمة للدفاع عن حقوق النساء في بنجلاديش فوزية مسلم: «تصرفوا مثل أشخاص من العصور الوسطى.. إنها همجية. يسمح النظام القضائي في بنجلاديش بإقامة مجالس محلية تعسفية لكن لا يسمح لها بمعاقبة أي كان على أي مخالفة».



وصرح الشرطي ذاكر حسين، بأنّه تم توقيف أربعة أشخاص بينهم إمام المسجد المحلي فور تقديم سلطانة شكوى جنائية ضد 17 شخصا عقب التهجم عليها، وفق وكالة الصحافة الفرنسية.



وبنجلاديش، التي تقع في جنوب آسيا ويبلغ عدد سكانها 170 مليون نسمة، ذات أغلبية مسلمة لكن نظامها القضائي علماني وتطبيق الشريعة الإسلامية في القضايا الجنائية غير قانوني.



وفي حكم صدر في العام 2011، سمحت المحكمة العليا في بنجلاديش بإصدار فتاوى لكنها حظرت تطبيقها.