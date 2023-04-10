فولكس فاجن تسوي نزاعها مع سكراموج الأيرلندية بشأن الشحن اللاسلكي للسيارات الكهربائية

توصلت شركتا فولكس فاجن الألمانية للسيارات وسكراموج تكنولوجي ليمتد الأيرلندية، إلى تسوية للدعوى القضائية التي تنظرها إحدى محاكم ولاية ميشيجان الأمريكية بشأن براءة اختراع شاحن لاسلكي للسيارات الكهربائية.



وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، أن القاضي جيرشوين أيه، دراين أعلن يوم الجمعة الماضي، إسقاط الدعوى بناء على طلب طرفيها فولكس فاجن، وأتلانتيك آي.بي ليمتد، التابعة لشركة سكراموج تكنولوجي ليمتد.



وأقامت شركة سكراموج في أبريل من العام الماضي دعوى ضد الشركة الألمانية العملاقة تتهمها فيها بالاستيلاء على ثلاثة من براءات الاختراع الخاصة بها في مجال تكنولوجيا الشحن اللاسلكي.



وكانت اثنتان من هذه البراءات ضمن محفظة براءات باعها فرع تابع لشركة الإلكترونيات الكورية الجنوبية إل.جي إلكترونيكس كجزء من صفقة خروج الشركة الكورية الجنوبية من قطاع الهواتف الذكية.



ولم يكشف القاضي الاتحادي دراين عن أسباب رفض الدعوى.



وجاء القرار بعد تقديم طلب مشترك إلى مجلس الاستئناف وتجارب براءات الاختراع التابع لمكتب براءات الاختراع والعلامات التجارية الأمريكي، حيث سعت فولكس فاجن لإلغاء براءات اختراع سكراموج، والذي أعلن عن "اتفاق لحل كل النزاعات بين الطرفين".



ووفقا لبيان المجلس، فإن التسوية لا تنهي فقط الدعوى الاتحادية ولكنها تنهي 4 إجراءات منفصلة قبل التحكيم.