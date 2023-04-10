أوكرانيا وروسيا تتبادلان مجددا أكثر من 200 أسير

تبادلت أوكرانيا وروسيا مجددا أكثر من 200 أسير، وذلك حسبما أعلنته الدولتان اليوم الإثنين.



وقال رئيس المكتب الرئاسي الأوكراني أندريه يرماك: "استعدنا 100 فرد من أهلنا من جنود وبحارة وحرس حدود وحرس وطني"، مشيرا إلى أنه يوجد بين هؤلاء أشخاص مصابون بإصابات خطيرة.



وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت في وقت سابق نقل 106 جنود روسيين إلى موسكو لأغراض منها تلقي العلاج الطبي.



ويشار إلى أن عدد الأوكرانيين الذين تمت استعادتهم من الأسر الروسي وصل منذ بدء الهجوم على أوكرانيا في فبراير 2022 إلى أكثر من 2000 أوكراني.



ويعتبر ملف تبادل الأسرى هو القضية الوحيدة التي لا يزال طرفا الحرب يتفاوضان بشأنها في الوقت الراهن حيث يجري تبادل للأسرى والمصابين بين الجانبين بشكل منتظم، وفي المقابل تجمدت كل المحادثات الأخرى الخاصة بالتوصل إلى حل للصراع بين البلدين.