الرئيس السيسي: ما تم إنجازه في قطاع الكهرباء لا يقل عن الطرق والكباري

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن ما تم إنجازه في قطاع الكهرباء لا يقل عن الطرق والكباري.

وأضاف خلال حديثه مع عدد من الضباط والأفراد بقسم شرطة مدينة نصر، ضمن جولة تفقدية: "الناس بتحتك أكتر بالشوارع والكباري.. وكتير بيقولوا إنتو بتركزوا على الطرق والكباري.. النور اللي إحنا فيه ده لا يقل إنجازه عن الطريق والكوبري".

وأوضح أن الدولة كانت تنتج 25 ألف ميجا وات، وارتفع الإنتاج إلى 50 ألف ميجاوات ما يعني رفع حجم الإنتاج في السنوات الماضية.

وأشار إلى أن الدولة ضاعفت حجم الإنتاج لتلبية تطلعات المواطنين وتوفير فائض في الإنتاج وإتاحة مجال للاستثمار.

وأجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي، جولة تفقدية مفاجئة بقسم شرطة مدينة نصر، وأدار نقاشا مع الضباط والأفراد في القسم، وتناول الإفطار مع عدد من قيادات وضباط وأفراد قسم الشرطة.

وعبر الرئيس عن سعادته بإجرائه هذه الجولة، وقال عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي: «سعدت اليوم بزيارتي لقسم أول مدينة نصر وشعرت بفخر واعتزاز بما رأيته من انضباط والتزام من ضباط وأفراد القسم».

وأضاف: «تحية تقدير واعتزاز لرجال الشرطة المصرية الذين يبذلون أقصى الجهود لخدمة المواطنين والحفاظ على أمن واستقرار الوطن».