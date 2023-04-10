الشرطة تتحرى عن إصابة سيدة قفزت من شرفتها بحبل في الإسكندرية

تجري شرطة الإسكندرية تحرياتها حول واقعة سقوط سيدة تُدعى "ع.ت"، طبيبة، من شرفة الطابق الثاني علوي بالعقار محل سكنها، وإصابتها بكسور، إثر محاولتها النزول عن طريق ربط "الملايات" هربًا من زوجها "المخلوع" في منطقة سبورتنج، وذلك بعد أن حصدَ منشور للزوجة على "فيسبوك" متابعة كبيرة حول تحريكها دعوى خلع وتمكينها من الشقة.

واستمعت الشرطة، اليوم الأحد، لأقوال الزوج، حول ملابسات الواقعة والتي حدثت في نطاق دائرة قسم شرطة سيدي جابر، لبيان أسباب تعرض الزوجة للسقوط من الشرفة، ولماذا حاولت الهرب من منزلها، وكذلك سؤاله عما نسب إليه في الأقوال التي تداولت عن طريق منشوراتها حول تعرضها للضرب والتعذيب على يديه هو وأسرته "ووالديه وشقيقه" عبر الانترنت.

ووفقًا لوالدة الطبيبة للشرطة: "فإن نجلتها ترقد حاليًا داخل أحد المستشفيات في حالة صحية حرجة، نظرًا لإصابتها بكسور في القدمين، وكسر في منطقة الحوض، وكسر في 3 فقرات من العمود الفقري، كنتيجة لما تعرضت له على يد زوجها، موضحة أن نجلتها تزوجت منذ 7 أعوام، وأنجبت 3 أطفال، تتراوح أعمارهم ما بين 7 أشهر و4 أعوام".

وجاء ذلك بعدما وضعت الطبيبة المُصابة منشورًا عبر "فيسبوك" يتضمن تعرضها لضغوط كبيرة، وتعدٍ بالضرب المبرح والإساءة من قبل زوجها وأسرته، وهو ما دفعها إلى رفع قضية خلع وتمكين من شقة الزوجية، لتعيش فيها هي وأبنائها الـ3 فكان رد فعله التعدي عليها بقسوة، ما تسبب في إصابتها والتي دفعتها لمحاولة الهرب من شرفة منزلها وسقوطها على الأرض.