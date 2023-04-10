إصابة 12 شخصا إثر انقلاب سيارة بالطريق الصحراوي الغربي في المنيا

شهد الطريق الصحراوي الغربي، أمام قرية بلنصورة التابعة لمركز أبوقرقاص بالمنيا، انقلاب سيارة ربع نقل، ما أسفر عن إصابة 12 شخصا بينهم 8 طلاب.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، قد تلقت بلاغا من غرفة عمليات النجدة، بانقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الصحراوي الغربي، أمام قرية بلنصورة التابعة لمركز أبوقرقاص، ورجحت التحريات الأولية وقوع الحادث بسبب السرعة، ما أسفر عن إصابة 12 شخصا بينهم 8 طلاب.

وبانتقال الأجهزة الأمنية ورجال المباحث الجنائية، وسيارات فرع هيئة الإسعاف تبين أن المصابين هم: سالم عبد الفتاح 17 عاما، إسلام أبو العلمين 16 عاما، محمد عبد الحميد 15 عاما، يوسف بكر 16 عاما، عبد الستار عزت 16 عاما، عبد الله اليمني 16 عاما، محمد جمال 17 عاما، نور ناصر 18 عاما، جميعهم طلاب، يقيمون في قرية جريس بمركز أبوقرقاص.

كما أصيب في الحادث عرفة حسن 41 عاما، فلاح، تامر علي 25 عاما، فلاح، يقيمان بقرية جريس، كما أُصيب اثنان مجهولا الاسم والعنوان بغيبوبة تامة، وجرى نقل جميع المصابين إلى مستشفى ملوي التخصصي لتلقي العلاج، حيث تنوعت الإصابات بين كدمات وسحجات واشتباه ارتجاج وكسور.

انتقل رجال إدارة المرور لرفع آثار الحادث، وتم التحفظ على السيارة تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق.