وزير التنمية المحلية: تمويل 1722 مشروعا صغيرا منذ بداية العام المالي

أعلن اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، موافقة صندوق التنمية المحلية على تمويل 464 مشروعًا صغيرًا ومتناهي الصغر حتي نهاية شهر مارس الماضي باستثمارات 7,7 ملايين جنيه، ليصبح إجمالي ما تم إقراضه منذ بداية العام المالي الحالي 1722 مشروعًا باستثمارات 29,4 مليون جنيه، منها 1172 مشروعًا للمرأة المعيلة بنسبة 68% من إجمالي المشروعات.

ونوه آمنة، في بيان له، بأن نسبة مشروعات المرأة في محافظة أسيوط بلغت 100%، وتجاوزت 75% في محافظات بورسعيد والقليوبية والبحيرة والإسماعيلية والبحر الأحمر.

وأشار إلى تنفيذ 1131 مشروعًا بمحافظات الوجه القبلي باستثمارات 18 مليون جنيه بنسبة 62% من إجمالي الاسثمارات التي نفذ بها الصندوق مشروعات على مستوى جميع المحافظات خلال هذا العام المالي الحالي.

ونوه بأن محافظة أسوان احتلت صدارة المحافظات في عدد المشروعات الممولة بعدد 395 مشروعًا باستثمارات 6,4 مليون جنيه، ثم محافظة المنيا بعدد 392 مشروعًا باستثمارات 6,1 مليون جنيه، ثم المنوفية 143 مشروعًا باستثمارات 3,3 مليون جنيه، والدقهلية 109 مشروعات باستثمارات 1,7 مليون جنيه، والوادي الجديد 96 مشروعًا باستثمارات 1,2 مليون جنيه، وسوهاج 78 مشروعات باستثمارات 1,5مليون جنيه.

ووجه اللواء هشام آمنة، القائمين على إدارة الصندوق بالتركيز على إحداث نقلة سريعة في مجال التنمية الاقتصادية بقرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"،

وأوضح أن تكلفة إقراض المشروعات تبلغ 6% سنويا وتنخفض إلى 4% للمقترضين السابق حصولهم على قرض من الصندوق والتزموا بالسداد في المواعيد المحددة ويرغبون في الحصول على قرض جديد لإضافة طاقة إنتاجية جديدة، وأيضا المتحررين من الأمية وذوي الهمم والقدرات الخاصة.