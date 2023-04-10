زيادات السيارات والوقود تقود ارتفاع أسعار النقل والمواصلات في مارس

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شهد معدل التضخم الشهري مارس الماضي، تباطؤ في وتيرة الارتفاع مقارنة بشهر فبراير فيما واصل معدل التضخم السنوي ارتفاعه خلال شهر مارس ليصل إلى 32.7%.

وارتفعت أسعار النقل والمواصلات لشهر مارس بـ 2.5% مقارنة 1.7% في شهر فبراير الماضي، كما يلي:

- ارتفعت أسعار شراء المركبات بـ4.1% في مارس مقارنة 2.9% في فبراير.

- ارتفع الإنفاق على النقل الخاص بـ2.1% مقارنة 1.4%.

- سجلت أسعار خدمات النقل ارتفاع بنفس مستوى شهر فبراير 2.4%.

وشهدت أسعار النقل والمواصلات ارتفاعا خلال مارس بعد ما قررت لجنة التسعير التلقائي لأسعار البنزين والسولار رفع أسعار البنزين بقيمة تترواح من 75 قرشا إلى جنيه فيما قررت اللجنة تثبيت أسعار السولار والمازوت.

كما واصلت أسعار السيارات ارتفاعها فى السوق المحلية خلال مارس الماضي بقيمة وصلت إلى 325 ألف جنيه فى السيارة بحسب ما أعلن عنه عدد من الشركات العاملة فى السوق، وشهدت سوق السيارات المحلي، خلال العامين الماضيين، موجة زيادات متتالية فى الأسعار طالت جميع السيارات تقريبا بنسب كبيرة، نتيجة زيادة الوكلاء والمستوردين للأسعار، بسبب خفض غالبية الإنتاج عالميا، نتيجة مشكلة نقص الرقائق الإلكترونية وارتفاع تكلفة الشحن وتعطل سلاسل الإمدادات.