ألمانيا: آلاف الأشخاص يشاركون في مسيرات عيد الفصح للتنديد بالحرب والتسليح

شارك عدة آلاف من الأشخاص، اليوم الاثنين، في مسيرات عيد الفصح التقليدية للتنديد بالحرب والتسليح.

وحسب بيانات الشرطة، بلغ عدد الأشخاص الذين خرجوا إلى الشوارع في مدينة فرانكفورت وحدها نحو 2000 شخص.

وفي تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، قال متحدث باسم شبكة السلام التعاونية التي تنسق مسيرات عيد الفصح في كل أنحاء ألمانيا، إن عشرات الآلاف من الأشخاص شاركوا منذ يوم الخميس الماضي في أكثر من 120 فعالية في هذا العام.

ومن المنتظر تنظيم مسيرة احتجاجية، في ختام مسيرات الفصح للعام الحالي في قاعدة بوشل الجوية التابعة للجيش الألماني في ولاية راينلاند بفالتس، والتي ينتظر أن يتم تخزين ما يصل إلى 20 قنبلة نووية أمريكية فيها.

وطالب المتظاهرون بإجراء مفاوضات لوقف الحرب المستمرة منذ أكثر من عام وبإنهاء تصدير الأسلحة الألمانية إلى أوكرانيا وبالتخلي عن تسليح الجيش الألماني الذي أعلنت عنه برلين.

وقال المتحدث، إن مسيرات عيد الفصح بعثت بإشارة واضحة إلى الحكومة الألمانية مفادها أن عليها أن تتحرك أخيرا، يجب التفاوض من أجل السلام لأوكرانيا.

وجرت العادة منذ أكثر من 60 عاما أن يتم تنظيم مظاهرات في ألمانيا في عيد الفصح من كل عام للتنديد بالأسلحة النووية وللمطالبة بالسلام.

ويتم تنظيم هذه المظاهرات من جانب جماعات سلام إقليمية ونقابات وأحزاب مثل حزب اليسار.

وجرى تنظيم مظاهرات هذا العام في العديد من المناطق في ألمانيا منها في برلين وبون وكولونيا وهانوفر ولايبتسيج وميونخ وشتوتجارت.