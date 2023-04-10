مقتل 4 أشخاص في انفجار بجنوب غرب باكستان

لقي أربعة أشخاص على الأقل حتفهم إثر انفجار في جنوب غرب باكستان اليوم الاثنين، بعد أيام من إعلان الحكومة شن عملية عسكرية جديدة للقضاء على المسلحين الإسلاميين.



وقال حميد الله، المتحدث باسم شرطة مدينة كويتا لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): "قتل أربعة أشخاص على الأقل في الانفجار الذي وقع في كويتا".



وأشار إلى أنه لم يتم بعد تحديد طبيعة الانفجار الذي أسفر أيضا عن إصابة ثمانية أشخاص، من بينهم رجال شرطة.



ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم حتى الآن.



وفي الأسبوع الماضي، أعلنت الحكومة عن عملية عسكرية جديدة ضد المسلحين وسط زيادة أعمال العنف والهجمات الموجهة ضد قوات الأمن.



وأمس الأحد، قتل جنديان في شمال غرب باكستان عندما انفجرت قنبلة على جانب الطريق مستهدفة مركبة عسكرية. وأعلنت حركة طالبان الباكستانية مسؤوليتها عن الهجوم.