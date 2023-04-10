المؤتمر الوطني الشعبي للقدس: إسرائيل تريد توريط المنطقة في حرب دينية باستباحتها للأقصى

نددت الأمانة العامة للمؤتمر الوطني الشعبي للقدس، بالاجتياح الاستيطاني الواسع صباح اليوم لساحات المسجد الأقصى المبارك، بحراسة من شرطة الاحتلال التي تفرض إجراءات مشددة وتقييدات على دخول المصلين للأقصى في خامس أيام عيد "الفصح اليهودي".

وقالت الأمانة العامة لمؤتمر القدس، في بيان صحفي، إن هذا التصعيد الخطير ينذر بوقوع حرب دينية تسعى إسرائيل لتوريط المنطقة بها، وذلك من أجل إرضاء غلاة المُستوطنين واليمين المتطرف حتى تبقى هذه الحكومة مُتربعة على سدة الحكم.

وأضافت أن إسرائيل تضرب بعرض الحائط الوصاية الهاشمية الأردنية على المسجد الأقصى والمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، كما لا تعير اهتماما للقوانين الدولية ذات الصلة والتي تمنع أي جهة من التدخل في معتقد جهة أخرى او الاعتداء على أماكن عبادتها، مؤكدة أن المسجد الأقصى هو ملك خالص للمسلمين وحدهم ولا ينازعهم فيه أحد.

كما استنكرت الأمانة العامة، اقتحام واجتياح المستوطنين لجبل صبيح في بلدة "بيتا" جنوب نابلس، بشمال الضفة الغربية، مؤكدة أن ما يجري من استباحة للدم والأراضي الفلسطينية ما هو إلا جزء من مُخطط احتلالي يرمي إلى دفع الشعب الفلسطيني لهجرة أرضه لتسهيل الاستيلاء عليها لصالح المشروع الاستيطاني الكبير.

وقالت إن مشاركة وزراء من حكومة الاحتلال في هذه المسيرة الضخمة التي وصلت الجبل، تشكل ضوءا أخضر من تلك الحكومة التي يقودها غلاة المستوطنين لتشريع الاستيطان في الضفة الغربية، واستباحة دماء أبناء الشعب الفلسطيني، حيث ارتقى على هذا الجبل نحو 12 شهيدًا برصاص جيش الاحتلال.

وأكدت الأمانة العامة أن المقاومة الشعبية الفلسطينية لن تمرر هذا المشروع الاستيطاني وستتصدى له ببسالة حتى دحره وإفشاله، داعية المجتمع الدولي إلى الخروج عن صمته ووضع حد لمجازر وعدوان الاحتلال ومستوطنيه على أبناء الشعب الفلسطيني.

واستنكر المؤتمر في بيانه، جريمة تصفية الطفل محمد فايز بلهان في مُخيم عقبة جبر بأريحا، صباحًا، حيث قتلته قوات الاحتلال بدم بارد وقتلت معه أحلامه البريئة، وزرعت الألم في قلوب ذويه ونشرت الموت في شوارع وأزقة المخيم.

وأضافت الأمانة العامة أن حكومة الاحتلال تسترخص الدم الفلسطيني وتستبيحه في وضح النهار، حيث لدى جنود الاحتلال أوامر بالضغط على الزناد وتصفية أي فلسطيني حتى ولو تحت طائلة الشبهة مما يعني مزيدا من القتل وسفك الدماء البريئة.

وأكدت الأمانة العامة للمؤتمر الوطني الشعبي للقدس أن استمرار إسرائيل في هذا العدوان وهذه السياسة العنصرية القائمة على إلغاء وجود الشعب الفلسطيني، حتما سيجر المنطقة إلى مربع العنف الدموي من جديد وهو ما سيدفع ثمنه الأبرياء في هذا الصراع الذي تريد إسرائيل إبقاءه مشتعلا.