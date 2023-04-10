تراجعت أسعار الدواجن البيضاء بنحو جنيهين، خلال تعاملات اليوم الاثنين، بالمزارع المحلية، ليتراوح سعر الكيلو بين ٦٧ و٦٨ جنيها، مقارنة بـ٦٩ جنيها خلال تعاملات أمس، وذلك بالتزامن مع تأكيدات الحكومة على تدبير العملة الصعبة للإفراج عن شحنات الأعلاف الواردة من الخارج لضمان عدم الإنتاج المحلي من الدواجن والبيض ومنع ارتفاع أسعارها.

ويتراوح سعر الدواجن البيضاء في محلات التجزئة، بين ٧٣ و٧٥ جنيها للكيلو، ويتراوح سعر البانيه بين ١٥٥ و١٧٥ جنيها للكيلو، ويتراوح سعر كيلو الأوراك بين ٧٥ و٧٧ جنيها.

وعلى صعيد أسعار البيض فقد استقرت خلال تعاملات اليوم، بعد أن ارتفعت ١٤ جنيها على مدار الأسبوع الماضي، وأرجع التجار ذلك إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج عليها خاصة من الأعلاف المستوردة، مؤكدين أنهم باعوا خلال الفترة الماضية بالخسارة، حيث إن انعكاس التكلفة الفعلية سوف يؤدي إلى تراجع القوى الشرائية للمواطنين على البيض.

وسجلت أسعار بيع البيض بالمزرعة ١٠٢ جنيه للطبق الأبيض والأحمر، ويصل إلى المستهلك النهائي في حدود ١١٢ جنيها.