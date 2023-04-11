ذا هيل: الجمهوريون يطالبون بابتعاد ترامب عن ترشيحات انتخابات مجلس الشيوخ 2024

ذكرت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية، أن أعضاء جمهوريون في مجلس الشيوخ الأمريكي، بما فيهم شخصيات قيادية بالحزب وحلفاء للرئيس السابق دونالد ترامب، يعتقدون أن ترامب يجب أن يظل بعيدا عن الانتخابات التمهيدية لاختيار مرشحي الحزب لمجلس الشيوخ لعام 2024، تجنبا لتكرار نتائج انتخابات التجديد النصفي المخيبة للآمال العام الماضي.



وينظر الجمهوريون إلى ترامب باعتباره "عبئا سياسيا" في سباقات مجلس الشيوخ العام المقبل مع تصاعد مشاكله القانونية.



ووجه المدعي العام في مانهاتن للرئيس السابق الثلاثاء الماضي 34 تهمة جنائية تتعلق بمدفوعات لامرأتين، وقد يواجه تهما إضافية من المدعين الفيدراليين ومحامي مقاطعة فولتون في جورجيا.



ويخشى المشرعون الجمهوريون من أن ترامب سيعيق مرشحي الحزب الجمهوري بمناقشات حول قضاياه مثل تزوير الانتخابات وإلغاء تمويل وزارة العدل بدلاً من الاهتمام بقضايا تهم الناخبين مثل الاقتصاد والتضخم والرعاية الصحية.



من جانبه، قال السيناتور الجمهوري جون ثون، إنه سيكون من الأفضل أن يظل ترامب بعيدا عن طريق الانتخابات.



بدوره، قال السيناتور البارز ميت رومني، إن ثمة إجماع في المؤتمر الجمهوري بمجلس الشيوخ على أن ترامب سيضر أكثر مما ينفع إذا حاول لعب دور "صانع الملوك" في الانتخابات التمهيدية العام المقبل.



وأصبحت مزاعم ترامب التي لا أساس لها من الصحة بأنه خسر الانتخابات الرئاسية لعام 2020 بسبب التزوير على اختبارا حاسما في بعض الانتخابات التمهيدية للجمهوريين في مجلس الشيوخ وعادت لتطارد المرشحين الذين تبنوا هذه المزاعم في الانتخابات العامة، بحسب الصحيفة.



ويقسّم ترامب الجمهوريين بسبب دعوته إلى وقف تمويل وزارة العدل ومكتب التحقيقات الفيدرالي ردا على التحقيقات الفيدرالية حول دوره في التحريض على هجوم 6 يناير على مبنى الكابيتول وتعامله مع الوثائق السرية في مقر إقامته في فلوريدا.