نواب فرنسيون يعتزمون زيارة تايوان وسط توترات مع الصين

قال وزير الخارجية التايواني جوزيف وو، إن بعض النواب الفرنسيين يخططون لزيارة تايبيه وسط زيادة التوترات مع الصين، بحسب وكالة "بلومبرج" للأنباء.

وأضاف جوزيف في مقابلة اليوم الإثنين، أن مجلس الشيوخ والجمعية الوطنية الفرنسيين أبديا دعمهما لبلاده، وأن بعض النواب سوف يزورون "في وقت قريب للغاية".

وتابع أن حكومة تايوان سوف تتابع معهم لمعرفة أي نوع من الدعم الإضافي الذي سنحتاجه.

ويتوجه الوفد إلى تايوان يوم الأحد، بحسب مسئول فرنسي سوف يكون ضمن المجموعة.

ولم يعقب مسئولو الإعلام في الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ الفرنسيين، على الفور عندما طُلب منهم التعقيب على الخطة اليوم الإثنين، وهو عطلة عامة في فرنسا.

وقالت بكين اليوم إنها أنهت ثلاثة أيام من التدريبات العسكرية حول تايوان عقب الزيارة التي قامت بها رئيسة تايوان تساي إينج-وين للولايات المتحدة الأسبوع الماضي.

وتعهدت الصين، بالسيطرة على تايوان يوما ما بالقوة إذا لزم الأمر، بينما يؤكد الحزب التقدمي الديمقراطي التايواني أن تايوان دولة مستقلة.

وأضاف وزير الخارجية التايواني: "لقد كانت الحكومة الفرنسية صريحة للغاية في دعمها للسلام والاستقرار عبر مضيق تايوان، وعارضت أي تغيير أحادي للوضع الراهن".