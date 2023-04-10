قالت الفنانة حنان مطاوع، إن المخرج خالد يوسف منح المشاركين في مسلسل سره الباتع مساحة للإبداع.

وأضافت خلال مقابلة مع برنامج «تفاعلكم» على قناة «العربية»: «فيه ناس بتقول عن خالد يوسف ديكتاتور.. أنا مشفتش ده.. كان بيدينا هامش رائع حتى في الارتجال».

وذكر أن يوسف أتاح لهم مجالا للاختلاق في الشخصية بما لا يتنافى مع رؤيته في المسلسل، مؤكدة كذلك أن علاقة أخوية تربطها منذ سنوات طويلة مع الفنان أحمد السعدني.

وأبدت استغرابها أن سره الباتع هو أول عمل يجمع بينهما على الرغم من أن علاقتهما بدأت منذ الصغر، مشيرة إلى شعورها بالراحة الشديدة في العمل مع السعدني.

وتابعت: «أحمد السعدني فنان مبدع جدا وملتزم جدا وخلوق جدا.. كنت حاسة إني مع أخويا في اللوكيشن».

ويضم مسلسل سره الباتع عددا كبيرا من النجوم، أبرزهم، أحمد فهمي، ريم مصطفى، أحمد السعدني، حنان مطاوع، حسين فهمي، نجلاء بدر، عمرو عبد الجليل، صلاح عبد الله، هالة صدقى، أحمد عبد العزيز، أحمد وفيق، منه فضالي، محمود قابيل، عايدة رياض، خالد سرحان، مصطفى درويش، علاء حسني، ناهد رشدي، وإخراج خالد يوسف.

وتدور الأحداث حول الشاب الذي يبحث عن سر مقام «السلطان حامد» الموجود في إحدى قرى الريف، ويقوده البحث عن اللغز إلى وقت الحملة الفرنسية على مصر.

واكتشاف أن صاحب المقام لعب دورا هاما في مقاومة الاحتلال، حيث قتل أحد قادة الجنود ولذلك أطلق الاحتلال حملة للقبض عليه خاصة أن له علامة مميزة وهي وشم عصفور على وجهه وأربع أصابع فقط في يده.

لكن يقع الجنود في ورطة عندما يقطع الشباب في القرى التي يهرب إليها إصبعا من أصابعهم ورسم نفس الوش على وجوههم لتضليل الجنود والحفاظ على حياة «حامد».