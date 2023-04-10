خالد الصاوي: حبيت التمثيل بس هو عمره ما حبني

كشف الفنان خالد الصاوي عن حبه للتمثيل منذ الصغر، لكنه كان يشعر دائمًا إن التمثيل لا يحبه.

وأضاف في لقاءه مع الإعلامية منى عبدالوهاب في برنامج أنا والقناع على قناة الحياة: «منذ سنوات، بعتبر نفسي ممثل محترف لكنني أظن أني ممثل أولًا ثم كاتب وبقية الحاجات أنشطة وهوايات لا تختلف مع التمثيل لكن يظل التمثيل هو حياتي».

وتابع: «لما راجعت نفسي، التمثيل كان أكبر وجع عندي لأني كنت دايمًا حاسس إني بحب التمثيل بس هو مش بيحبني».

وأردف: «مع الوقت اكتشفت أني لازم ابص لنفسي بصة تانية، فالفنان مش ملك نفسه فقط، والتمثيل هو اللي صرف على بقية مواهبي».

واستطرد: «نشرت أربع، خمس كتب وصرف عليهم التمثيل، وتعدد مواهبي كان تعدد أسلحة وفي وقت آخر كان كروت فبدأت الأبواب تتفتح والفرص تأتي وعملت معاهدة سلام مع الحياة».