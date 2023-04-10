 خالد الصاوي: حبيت التمثيل بس هو عمره ما حبني - بوابة الشروق
الإثنين 10 أبريل 2023 8:44 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد قرار مالك نادي بيراميدز بإيقاف الاستثمار في مصر؟
النتـائـج تصويت

خالد الصاوي: حبيت التمثيل بس هو عمره ما حبني

بسنت حسين
نشر في: الإثنين 10 أبريل 2023 - 8:33 ص | آخر تحديث: الإثنين 10 أبريل 2023 - 8:33 ص

كشف الفنان خالد الصاوي عن حبه للتمثيل منذ الصغر، لكنه كان يشعر دائمًا إن التمثيل لا يحبه.

وأضاف في لقاءه مع الإعلامية منى عبدالوهاب في برنامج أنا والقناع على قناة الحياة: «منذ سنوات، بعتبر نفسي ممثل محترف لكنني أظن أني ممثل أولًا ثم كاتب وبقية الحاجات أنشطة وهوايات لا تختلف مع التمثيل لكن يظل التمثيل هو حياتي».

وتابع: «لما راجعت نفسي، التمثيل كان أكبر وجع عندي لأني كنت دايمًا حاسس إني بحب التمثيل بس هو مش بيحبني».

وأردف: «مع الوقت اكتشفت أني لازم ابص لنفسي بصة تانية، فالفنان مش ملك نفسه فقط، والتمثيل هو اللي صرف على بقية مواهبي».

واستطرد: «نشرت أربع، خمس كتب وصرف عليهم التمثيل، وتعدد مواهبي كان تعدد أسلحة وفي وقت آخر كان كروت فبدأت الأبواب تتفتح والفرص تأتي وعملت معاهدة سلام مع الحياة».


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك