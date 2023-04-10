الرئيس السيسي في جولة مفاجئة بقسم شرطة مدينة نصر: السلوك اللي مش كويس مزعج

أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي، جولة تفقدية مفاجئة بقسم شرطة مدينة نصر، وأدار نقاشا مع الضباط والأفراد في القسم.

واستمع الرئيس لشرح من ضابط حقوق الإنسان بديوان القسم، المكلفة باستقبال ورصد الحالات الإنسانية التي تتردد على القسم من كبار السن وذوي الهمم.

وقال الرئيس: «لو إحنا اتعاملنا مع المخالفة على إن هي حالة بدون ما أتفاعل معاها كإنسان وانفعلت هقدر أتعامل معاها.. لكن تعاملت معاها على فعل قدام رد فعل ممكن يحصل تجاوز وإحنا مش عاوزين كده».

وأضاف: «السلوك اللي مش كويس مزعج.. فيه فارق بين إني بعتبره حالة أنا بعالجها وبين إني أتفاعل معاها».

ولفت إلى أنه من الضروري التعامل مع مختلف الحالات من منظور حقوق الإنسان، مؤكدا أهمية وجود برنامج عمل ونظام يستهدف تحديد الموضوعات التي من الممكن أن تكون محل شك أو إساءة.

ونصح الرئيس، الضابط بكتابة مذكرات يومية عما تواجهه في العمل وملاحظاتها عليه، موضحا أنه في غضون عام واحد ستكون المفكرة تحتوي على أشياء رائعة وتعطي فكرة للإسهام.

وأجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي، جولة تفقدية مفاجئة بقسم شرطة مدينة نصر، وأدار نقاشا مع الضباط والأفراد في القسم، وتناول الإفطار مع عدد من قيادات وضباط وأفراد قسم الشرطة.

وعبر الرئيس عن سعادته بإجرائه هذه الجولة، وقال عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي: «سعدت اليوم بزيارتي لقسم أول مدينة نصر وشعرت بفخر واعتزاز بما رأيته من انضباط والتزام من ضباط وأفراد القسم».

وأضاف: «تحية تقدير واعتزاز لرجال الشرطة المصرية الذين يبذلون أقصى الجهود لخدمة المواطنين والحفاظ على أمن واستقرار الوطن».