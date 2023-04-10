محافظ سوهاج يفتتح تجديد وتطوير نفق العروبة بعد تطويره

أعلن اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم الإثنين، افتتاح أعمال تطوير ورفع كفاءة "نفق العروبة" بمدينة سوهاج، ضمن خطة المحافظة لتطوير ميدان الثقافة، بمناسبة احتفال المحافظة بعيدها القومي، الذى يوافق العاشر من أبريل في كل عام.

وأكد المحافظ، أن أعمال التطوير شملت "أعمال التوسعة، وتطوير حارتين للسيارات، وحارة ثالثة للمشاة"، عقب الانتهاء من أعمال نقل كابلات الكهرباء الرئيسية المارة بالنفق، وجرى الانتهاء من الأسوار والأرصفة الخاصة بالمشاة، وذوي الإعاقة، وغرف تحكم الكهرباء، وغرفة الأمن، والأقواس".

ويشار إلى أن أهمية النفق ترجع في تيسير الحركة المرورية بميدان الثقافة والربط بين جانبي مدينة سوهاج شرق وغرب شريط السكة الحديد.