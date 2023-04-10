العراق وتركيا يبحثان الأوضاع الأمنية في المنطقة

بحث مستشار الأمن القومي العراقي، قاسم الأعرجي اليوم الإثنين، مع نائب رئيس جهاز المخابرات التركي، موتلو توكا، والوفد الأمني المرافق له مستجدات الأوضاع الأمنية في المنطقة.

وقال المكتب الإعلامي ل‍مستشار الأمن القومي - في بيان أوردته قناة السومرية نيوز الإخبارية، إنه "جرى خلال اللقاء، استعراض مستجدات الأوضاع الأمنية في المنطقة، فضلا عن بحث القضايا المتعلقة بأمن البلدين، إلى جانب وضع خارطة طريق لحل المشكلات الأمنية بين البلدين وضبط الحدود".

من جانبه أكد نائب رئيس جهاز المخابرات التركي، أن زيارة رئيس الوزراء العراقي إلى تركيا كانت مهمة وإيجابية، معربا عن تطلع بلاده لتطوير العلاقات مع العراق وفي مختلف المجالات.