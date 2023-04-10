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قالت وزارة الأمن العام الفيتنامية، في بيان على موقعها الالكتروني، إن شرطة فيتنام احتجزت تران كوي تانه، المؤسس والرئيس التنفيذي لمجموعة "تان هيب فات بيفريدج" الفيتنامية لصنع المشروبات والشاي، بتهمة إساءة استعمال أموال الشركة.

وأضاف البيان أنه تم احتجاز نجلة كوي، تران أوين فونج، أيضا بنفس التهمة، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وتأتي خطوة الشرطة بعد التحقيق في الاتهامات الموجهة إلى تانه وأشخاص آخرين على صلة بمشاريع عقارية في مدينة هوشي منه ومقاطعة دونج ناي.

يشار إلى أن شركة صناعة الشاى والمشروبات الفيتنامية تسعى للحصول على 3 مليارات دولار لتصبح مثل شركة "ريد بُل" المتخصصة في إنتاج مشروبات الطاقة.