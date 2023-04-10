 فيتنام.. اعتقال الرئيس التنفيذي لشركة صنع الشاي بتهمة إساءة استعمال أموال الشركة - بوابة الشروق
الإثنين 10 أبريل 2023 4:08 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد قرار مالك نادي بيراميدز بإيقاف الاستثمار في مصر؟

النتـائـج تصويت

فيتنام.. اعتقال الرئيس التنفيذي لشركة صنع الشاي بتهمة إساءة استعمال أموال الشركة

هانوي (د ب أ)
نشر في: الإثنين 10 أبريل 2023 - 3:45 م | آخر تحديث: الإثنين 10 أبريل 2023 - 3:45 م

قالت وزارة الأمن العام الفيتنامية، في بيان على موقعها الالكتروني، إن شرطة فيتنام احتجزت تران كوي تانه، المؤسس والرئيس التنفيذي لمجموعة "تان هيب فات بيفريدج" الفيتنامية لصنع المشروبات والشاي، بتهمة إساءة استعمال أموال الشركة.

وأضاف البيان أنه تم احتجاز نجلة كوي، تران أوين فونج، أيضا بنفس التهمة، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وتأتي خطوة الشرطة بعد التحقيق في الاتهامات الموجهة إلى تانه وأشخاص آخرين على صلة بمشاريع عقارية في مدينة هوشي منه ومقاطعة دونج ناي.

يشار إلى أن شركة صناعة الشاى والمشروبات الفيتنامية تسعى للحصول على 3 مليارات دولار لتصبح مثل شركة "ريد بُل" المتخصصة في إنتاج مشروبات الطاقة.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك