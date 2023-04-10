قائد الجيش الجزائري يبحث في البرازيل تعزيز التعاون العسكري

أفادت وزارة الدفاع الوطني في الجزائر بأن الفريق أول السعيد شنڨريحة، رئيس أركـان الجيش، سيشرع ابتداء من اليوم الاثنين، في زيارة رسمية إلى البرازيل.

وقالت الوزارة، في بيان، إن شنقريحة، سيحضر كممثل عن رئيس الجمهورية (عبد المجيد تبون)، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، فعاليات الطبعة الثالثة عشر من معرض الدفاع والأمن (LAAD-2023)، المقرر تنظيمها بريو دي جانيرو في الفترة الممتدة من 11 إلى 14 أبريل الجاري.

كما لفتت أن هذه الزيارة، التي تندرج في إطار تعزيز التعاون بين الجيش الجزائري والقوات المسلحة البرازيلية، ستمكن الطرفين من التباحث حول المسائل ذات الاهتمام المشترك.