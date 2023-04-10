أكد الفنان خالد الصاوي، أنه لا يحب التنافس مع الآخرين على الإطلاق، لافتًا إلى أنه ينافس نفسه؛ ولا ينافس الآخرين.

وأضاف خلال لقاء لبرنامج "أنا والقناع"، عبر قناة "الحياة"، أن الشخص المثالي هو الذي يُطور من نفسه وينافس نفسه، لافتًا إلى أن المجهود الذي يُبذل لمنافسة الآخرين لن يحقق الهدف المنشود.

وتابع: "المتلفت للآخرين لا يصل لهدفة، ويضيع مجهوده على ولا شيء"، لافتا إلى أنه يهتم بنجاحاته وأعمال الفنية والوصول لهدفه الفني أكثر من النظر للآخرين.

وأكد أن التنافس الفني قد يكون شريفا، ويكون تنافس يترتب عليه التعاون، متابعا: "التنافس في مهنتنا في جو التعاون، لأني ممكن أمثل كويس جدًا في فيلم، والفيلم يطلع وحش بسبب أن مفيش تعاون بين صناعه، ودا بيضايقني جدًا، لأني أنتسب للفيلم".

وأكد أنه لا يخسر أي صراع يخوضه، قائلًا: "لو دخلت في أي صراع مستحيل اطلع خسران لأني بكون على حق، إلا لو اتهزمت، ولو دخلت معركة أنا اللي بديرها".