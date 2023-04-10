النجم السياسي الصاعد الذي أفشل تصويت رفع سن التقاعد في فرنسا

ويضيف: "أؤمن بالقدر في السياسة..إن فكرة أن أصبح رئيسا في يوم من الأيام لم تكن تراودني منذ الصغر، ولكنني أريد ألا يجد الفرنسيون أنفسهم باستمرار مضطرين للاختيار من بين مرشحين لا يريدونهم".

وقد حدث الصعود السريع للسياسي المولود في ثمانينيات القرن الماضي بالطريقة التقليدية، حيث كان يدق أبواب الناخبين بابا بابا، ويزور قرية تلو الأخرى في منطقته. في حملته الانتخابية الأولى، كان يتنقل على متن دراجة لأنه لم يكن يقدر على شراء سيارة. أصبح نائبا في البرلمان وهو في الـ 31 من عمره في منطقة تعتبر معقلا للاشتراكية، وأعيد انتخابه بسهولة في البرلمان العام الماضي.

أخبرني براديه بأن حضوره فعاليات مثل سوق القرية هذا شيء ضروري من أجل معرفة كيف يفكر الناس.

يقول: "هذا لا علاقة له بالفولكلور الشعبي، بل إنه مكان أتعلم فيه أشياء عن الحياة اليومية للناس".

"أن يكون للمرء جذور في السياسية أمر في غاية الأهمية، وما أدى إلى تسميم الحياة السياسية مؤخرا هو الانفصال بين الساسة والناس. هنا، الناس لا يكذبون عليك - بل إنهم يخبرونك بما يفكرون فيه، وهو ليس بالشيء السهل لأنهم أحيانا يصرخون في وجهي".

غير أن تركيزه يتخطى البعد المحلي. فمنذ عام 2014، أصبح براديه عمدة قرية، ثم عضو مجلس محلي ثم نائبا في البرلمان.

حاليا، لا يتحدث براديه اللغة الإنجليزية، وهو يدرك أن ذلك سيشكل له مشكلة مع صعود مكانته محليا ودوليا. أخبرني بأنه سوف يبدأ في أخذ دورات مكثفة في اللغة الإنجليزية في غضون أسابيع.

وبينما تنقلنا بين أكشاك الطعام والعارضين، كان الموضوع الرئيسي هو أزمة تكاليف المعيشة وتأثيرها على المزارعين. واستقبل الناس طريقة كلامه التي تتسم بالصراحة والمباشرة بشكل جيد.

يقول فيليب لابارت، أحد منتجي عسل النحل: "عندما يتعلق الأمر بإصلاح التقاعد، أعتقد أن [براديه] فعل الصواب وجعل الحكومة تشعر بالهزيمة. على الأقل لديه قناعات يلتزم بها. حتى لو اختلفت معه، ينبغي أن أعرب عن تقديري لهذه الخصلة الحميدة".

يقول بنوا جوكلار مدير المتحف الزراعي إن النائب البرلماني يضطلع بدور حيوي على المستويين المحلي والوطني. ويضيف: "إنه يشكل أهمية كبيرة لمنطقتنا، فهو يمثل مصالحنا ونحن بحاجة إلى شباب مناضل مثله في الحكومة. إنه يقول الصدق ونحن ندعمه تماما".

يقول لوران دوبوا، وهو واحد من أبرز المحللين السياسيين المتخصصين في منطقة الجنوب الفرنسي، إن براديه أمامه فرصة سانحة للصعود بشكل أكبر - ولكنها لن تستمر طويلا.

ويتساءل دوبوا: "إنه شيء جديد على المشهد، لكن هل يمكن أن يستمر في تقديم شيء جديد وإثبات أنه يستطيع مواجهة خصومه على المدى الطويل؟"

"ميزته الكبرى هي كونه جديدا [على الساحة السياسة]، لكن أكبر تحد يواجهه هو الاستمرارية - لا سيما وأن ما يعتبر جديدا في السياسة سرعان ما يتحول إلى شيء عفا عليه الزمن".

يقول براديه إنه يرغب في إحداث ثورة جديدة في تيار اليمين، لكنه غامض فيما يتعلق بالتفاصيل. يقول: "أعتقد أن أحد أكبر أخطاء اليمين الفرنسي هو أن الفرنسيين انفضوا من حوله في الأعوام الأخيرة".

"فهو لم يعد يمثل العمال، الطبقة الوسطى الفرنسية الكادحة التي تجد صعوبة بالغة في تدبير احتياجاتها الأساسية، و[قانون] إصلاح التقاعد يعاقب هؤلاء الذين يكدون في عملهم. منذ فترة واليمين الفرنسي يخاطب فقط الشريحة البرجوازية الثرية من المجتمع".