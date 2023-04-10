برلماني: جوالات السيسي الميدانية رقابة حقيقية على المؤسسات وتواصل مباشر مع المواطن

أثنى النائب مصطفى الكحيلي، عضو مجلس الشيوخ عن حزب مستقبل وطن، على الجولات الميدانية التي يجريها الرئيس عبدالفتاح السيسي، في بعض الأماكن والهيئات.

وقال الكحيلي في بيان له، إن ما ينفذه الرئيس عبدالفتاح السيسي من جولات على المشروعات القومية وبعض المناطق الأخرى، كان آخرها زيارته المفاجئة إلى قسم شرطة أول مدينة نصر، تعد رقابة حقيقة وحية على عمل المؤسسات، وتلقى استحسانًا كبيرًا لدى الجمهور.

وأوضح أن الرئيس السيسي، يسعه دائما أن يكون هناك تواصلا مباشرا بينه وبين المواطنين، ما يجعله يجري بعض الجولات وسط المواطنين.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى زيارة الرئيس السيسي، إلى منطقة الأسمرات وحضور حفل إفطار الأسرة المصرية، وحواره مع الأهالي وتفقد أوضاعهم على أرض الواقع.

وأكد أن هذا التواصل المباشر مع المواطنين وسؤالهم عن أحوالهم، يشعرهم دائما أنهم ليسوا ببعيدين عن القيادة السياسية، وأنهم في أولويات الدولة والعمل على راحتهم في كل المجالات.

وكان الرئيس السيسي، قد اطلع أمس الأحد، خلال زيارته لقسم أول مدينة نصر، على أحدث النظم الإلكترونية التي يتم استخدامها خصوصا نظام العرض الإلكتروني على النيابة العامة من داخل القسم، خلال زيارته المفاجئة إلى القسم في موعد أذان المغرب، حيث اطمأن الرئيس على سير العمل وعلى جودة الخدمات المقدمة والحديث مع الضباط والأفراد والمواطنين، وتناول معهم وجبة الإفطار.

فيما حضر الرئيس من قبل حفل إفطار الأسرة المصرية بمنطقة الأسمرات، وأجرى حوارات نقاشية مع المواطنين، يأتي ذلك خلافا عن تفقده المشروعات القومية للاطلاع على نسب ودقة التنفيذ.