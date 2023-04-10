الرئيس السيسي يستفسر عن كيفية التعامل النفسي مع المواطنين في قسم شرطة مدينة نصر

أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي، جولة تفقدية مفاجئة بقسم شرطة مدينة نصر، وأدار نقاشا مع الضباط والأفراد في القسم.

واستمع الرئيس لشرح من ضابط حقوق الإنسان بديوان القسم، المكلفة باستقبال ورصد الحالات الإنسانية التي تتردد على القسم من كبار السن وذوي الهمم.

وقالت إنها يتم تقديم المساعدة اللازمة لهم، وتسهيل الإجراءات الخاصة بهم أثناء وجودهم في القسم، كما يتم فحص الشكاوى التي ترد للقسم سواء من المواقع الإلكترونية أو البريد الإلكتروني أو عبر منظومة الشكاوى الموحدة.

واستفسر الرئيس عن الحصول على دورات تدريبية تتعلق بالقدرة على التعامل النفسي مع المواطنين بما في ذلك حالات المرض النفسي، فأكّدت أن الوزارة تنظم دورات تدريبية للضباط حول كيفية التعامل مع الحالات سواء مع المرضى النفسيين أو ذوي الهمم.

وطلب الرئيس استعراض حالتين أو أكثر، جرى التعامل معها في هذا الشأن، فأوضحت الضابط أنه فيما يخص بلاغات الحالات الإنسانية وردت حالة سيدة مسنة من محافظة أسوان وتقيم بمفردها في مدينة نصر، وطلبت النجدة وأبلغت أن لديها حالة مرضية وأنها غير قادرة على تسلم المعاش.

وعلى الفور، تم التوجه لمحل البلاغ من قِبل ضابط الدورية، وتمت مساعدتها في الحصول على المعاش.

وأجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي، جولة تفقدية مفاجئة بقسم شرطة مدينة نصر، وأدار نقاشا مع الضباط والأفراد في القسم، وتناول الإفطار مع عدد من قيادات وضباط وأفراد قسم الشرطة.

وعبر الرئيس عن سعادته بإجرائه هذه الجولة، وقال عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي: «سعدت اليوم بزيارتي لقسم أول مدينة نصر وشعرت بفخر واعتزاز بما رأيته من انضباط والتزام من ضباط وأفراد القسم».

وأضاف: «تحية تقدير واعتزاز لرجال الشرطة المصرية الذين يبذلون أقصى الجهود لخدمة المواطنين والحفاظ على أمن واستقرار الوطن».