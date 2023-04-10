شكرى يبحث مع وفد غرفة التجارة الأمريكية سبل تدفق الاستثمارات الأجنبية

استقبل وزير الخارجية سامح شكري اليوم /الاثنين/ وفد غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، والذي يعتزم زيارة العاصمة الأمريكية "واشنطن" في إطار بعثة طرق الأبواب السنوية.

وصرح المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية السفير أحمد أبو زيد ، بأن اللقاء شهد استعراض برنامج الزيارة القادمة لوفد الغرفة للولايات المتحدة الأمريكية، مشيراً إلى ما تشهده الفترة الأخيرة من تزايد ملحوظ في وتيرة التعاون الثنائي بين البلدين والاتصالات السياسية والزيارات رفيعة المستوى.

وتناول وزير الخارجية ما تبذله مؤسسات الدولة المصرية، وفي مقدمتها وزارة الخارجية، من جهود لتعزيز الشراكة المصرية - الأمريكية، لاسيما في المجالين الاقتصادي والاستثماري.

وأوضح المتحدث باسم الخارجية، أن اللقاء تناول التحديات المرتبطة بالاقتصاد العالمي وتأثيرها علي مصر، والجهود التي تبذلها الحكومة المصرية لتسهيل تدفق الاستثمارات الاجنبية والفرص المتزايدة المتاحة للقطاع الخاص الأمريكي للاستثمار في مصر ، وهو ما سيكون محل مناقشات الوفد مع المسئولين وممثلي القطاع الخاص الأمريكي خلال زيارة الوفد إلى واشنطن.

ومن ناحية أخرى، تطرق اللقاء إلى جهود عقد الاجتماع الأول للمفوضية الاقتصادية المشتركة بين البلدين في القاهرة، والتي من المنتظر أن تعمل كمظلة شاملة للتعاون الاقتصادي بين البلدين، بما في ذلك في موضوعات الطاقة والبيئة والاستثمار والتجارة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والاقتصاد الرقمي والبنية التحتية وسلاسل الإمداد.

وحرص وزير الخارجية أيضاً على استعراض الموقف الحالي للعلاقات المصرية - الأمريكية، وأهم ما خلصت اليه الاتصالات المصرية- الأمريكية خلال الفترة الأخيرة من نتائج اتصالا بالتنسيق المشترك والمستمر حول مختلف جوانب العلاقات الثنائية والتطورات الاقليمية والدولية.