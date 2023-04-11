وزير خارجية تركيا: قد نعلن تعيين سفراء مع مصر الأسبوع الجاري

قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، اليوم الاثنين، إنه يمكن إعلان تعيين سفراء بين تركيا ومصر خلال زيارة وزير الخارجية المصري سامح شكري، إلى أنقرة المنتظرة الأسبوع الحالي.



وأشار تشاووش أوغلو -في مقابلة مع قناة "إيه خبر" التلفزيونية التركية- إلى أنه أوضح خلال المؤتمر الصحفي مع شكري في زيارته الأخيرة إلى مصر، أنهم بدأوا الإجراءات بخصوص تعيين سفراء بشكل متبادل، حسبما ذكرت وكالة أنباء الأناضول التركية.



وأضاف: "إذا بقي اجتماع الرئيسين لبعد الانتخابات (في تركيا)، ربما يمكننا إعلان ذلك خلال زيارة سامح شكري إلى أنقرة خلال الأسبوع الحالي، وقد نصدر البيان يوم الأربعاء".



ولفت إلى أن شكري زار ولايات أضنة ومرسين وهطاي، عقب الزلزال المزدوج الذي ضرب جنوبي البلاد في 6 فبراير الماضي.



وشدد وزير خارجية تركيا، على أن زيارته الأخيرة إلى القاهرة، في مارس الماضي، كانت إيجابية وموجهة لتحقيق نتائج، مؤكدا أن الوقت قد حان لاتخاذ خطوات ملموسة.