 مانشستر سيتي يستعين ببوستر «بابا المجال» للاحتفال بقرب التتويج بالبريميرليج - بوابة الشروق
الإثنين 10 أبريل 2023 8:44 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد قرار مالك نادي بيراميدز بإيقاف الاستثمار في مصر؟
النتـائـج تصويت

مانشستر سيتي يستعين ببوستر «بابا المجال» للاحتفال بقرب التتويج بالبريميرليج

مصطفى الجداوي
نشر في: الإثنين 10 أبريل 2023 - 8:28 ص | آخر تحديث: الإثنين 10 أبريل 2023 - 8:28 ص

حرصت الصفحة الرسمية لنادي مانشستر سيتي، على الاحتفال بعودة الفريق للمنافسة على صدارة الدوري الإنجليزي والتتويج بالبطولة، عقب تعادل ليفربول مع أرسنال بهدفين لكل منهما في الجولة الثلاثين من الدوري.

ونشرت الصفحة الرسمية للنادي صورة على فيسبوك للنجم البلجيكي كيفين دي بروين لاعب خط الوسط وعلقت قائلة "بابا المجال" في إشارة إلى مسلسل بابا المجال للنجم مصطفى شعبان.

ورغم أن أرسنال عزَّز صدارته بعد رفع رصيده إلى 73 نقطة، فإن ليفربول منح الأمل لمانشستر سيتي، حامل لقب المسابقة في الموسمين الماضيين، الذي مازال يمتلك مباراة مؤجلة.

وفي الوقت الذي يبتعد فيه مانشستر سيتي بفارق 6 نقاط عن صدارة البريميرليج عقب تعادل أرسنال مع ليفربول، فإن فوز الفريق السماوي في مباراته المؤجلة سيقلص به الفارق مع الجانرز إلى 3 نقاط.

وبالتالي فإن مانشستر سيتي بات بإمكانه التتويج باللقب معتمدا على نفسه فقط، دون النظر لنتائج أرسنال.

 


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك