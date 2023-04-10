مانشستر سيتي يستعين ببوستر «بابا المجال» للاحتفال بقرب التتويج بالبريميرليج

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

حرصت الصفحة الرسمية لنادي مانشستر سيتي، على الاحتفال بعودة الفريق للمنافسة على صدارة الدوري الإنجليزي والتتويج بالبطولة، عقب تعادل ليفربول مع أرسنال بهدفين لكل منهما في الجولة الثلاثين من الدوري.

ونشرت الصفحة الرسمية للنادي صورة على فيسبوك للنجم البلجيكي كيفين دي بروين لاعب خط الوسط وعلقت قائلة "بابا المجال" في إشارة إلى مسلسل بابا المجال للنجم مصطفى شعبان.

ورغم أن أرسنال عزَّز صدارته بعد رفع رصيده إلى 73 نقطة، فإن ليفربول منح الأمل لمانشستر سيتي، حامل لقب المسابقة في الموسمين الماضيين، الذي مازال يمتلك مباراة مؤجلة.

وفي الوقت الذي يبتعد فيه مانشستر سيتي بفارق 6 نقاط عن صدارة البريميرليج عقب تعادل أرسنال مع ليفربول، فإن فوز الفريق السماوي في مباراته المؤجلة سيقلص به الفارق مع الجانرز إلى 3 نقاط.

وبالتالي فإن مانشستر سيتي بات بإمكانه التتويج باللقب معتمدا على نفسه فقط، دون النظر لنتائج أرسنال.