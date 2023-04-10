فيتنام تتجه لمنح الأجانب تأشيرة صالحة لثلاثة أشهر لتعزيز السياحة

في محاولة لجذب المزيد من السياح الأجانب، تهدف الحكومة الفيتنامية إلى زيادة مدة التأشيرات الإلكترونية الممنوحة للأجانب الذين يدخلون البلاد من ثلاثين يوما إلى ثلاثة أشهر كحد أقصى لتعزيز التعافي الاقتصادي.

وقالت الحكومة، إن التأشيرة الإلكترونية الجديدة، التي أُعلنت في أواخر مارس، سوف تكون صالحة للدخول مرة واحدة أو عدة مرات، بحسب صحيفة "في إن اكسبريس" الإلكترونية.

وتعرض فيتنام حاليا تأشيرة إلكترونية لمدة شهر صالحة لمرة واحدة، للزوار من 280 دولة ولكن هذا كان مقيدا لكثير من السياح الذين يسعون للإقامة فترة أطول في الخارج بينما يستغلون حرية العمل والسفر فترة ما بعد جائحة كورونا.

وتعفي فيتنام المواطنين من 25 دولة من التأشيرة بما في ذلك تسع دول من رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) وألمانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا والمملكة المتحدة وأيرلندا الشمالية والدنمارك والسويد والنرويج وفنلندا وروسيا وبيلاروس واليابان وكورويا.

وفي حال تمت الموافقة على المقترح فسوف يتمكن مواطنو تلك الدول من الإقامة لثلاثين يوما بدلا من 15 يوما بموجب القواعد الحالية. وبموجب المقترح، الذي من شبه المؤكد أن يتم تمريره في مايو بعد تقديمه للجمعية الوطنية الفيتنامية، سوف يتم توسيع الإعفاء من التأشيرة لمزيد من الدول، بما في ذلك دول أوروبية أخرى.

وفتحت فيتنام حدودها بالكامل في مارس 2022 ولكن عدد السياح الأجانب لايزال منخفضا.

واستقبلت فيتنام 6ر3 مليون سائح أجنبي العام الماضي، بتراجع بواقع 80% مقارنة بالعدد قبل ظهور كوفيد-19، وترمي إلى استقبال ثمانية ملايين زائر أجنبي العام الجاري.