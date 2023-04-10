إجراء أول عملية جراحية لتطويل أوتار الطرفين السفليين لطفل في جامعة طنطا

أعلن الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا، إجراء أول عملية جراحية بنجاح بمستشفى الجراحات الجديد لتطويل أوتار الطرفين السفليين لطفل مصاب بشلل دماغي وتشوه في الطرفين السفليين واعوجاج في القدمين.



وأشاد "ذكي"، بدقة ومهارة الفريق الطبي المشارك في إجراء الجراحة، مثمنًا جهود كل الأطقم الطبية والتمريض والعاملين بالمستشفيات الجامعية في خدمة المرضى بمحافظات وسط الدلتا.



وأوضح أن نجاح الجراحة يأتي نتاج للتجهيزات الطبية المتميزة بمستشفى الجراحات الجديد التي تضاهي المستشفيات العالمية.



وأضاف رئيس الجامعة، أن قياس أداء المستشفيات الجامعية تضاعف مرتين خلال عامين مما يعكس جودة الأداء بالمستشفيات الجامعية، موصيًا الأطقم الطبية بتقديم الخدمات الصحية بأعلى مستوى للمرضى.



وأعرب الدكتور أحمد غنيم عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، عن خالص شكره للدكتور محمود ذكي رئيس الجامعة؛ لدعمه الدائم لقطاع المستشفيات الجامعية.



وثمن جهود الأطقم الطبية والعاملين بالمستشفى الجديد الذي يعد صرحاً طبياً يضم 750 سريراً و80 سرير عناية مركزة جراحية، و18 غرفة عمليات وتعتبر وحدة المناظير بالمستشفى من أكبر الوحدات مقارنة بمثيلاتها على مستوى الشرق الأوسط.



من جانبه وجه الدكتور حسن التطاوي المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية الشكر للأطباء وهيئة التمريض على الجهد المبذول، وتحت ضغط تضاعف عدد المستفيدين من خدمات الرعاية الطبية.