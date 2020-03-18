الضرائب: انتهاء فترة تقديم إقرار ضريبة المرتبات بنهاية الشهر الحالي

أكد مختار توفيق، رئيس مصلحة الضرائب، أن آخر أبريل هو نهاية الفترة المحددة لتقديم الإقرار الربع سنوي الخاص بضريبة المرتبات وما في حكمها (نموذج 4 مرتبات) عن الفترة الأولى من عام 2023، موضحًا به عدد العاملين، وإجمالي المرتبات وما في حكمها، المنصرفة خلال الثلاثة أشهر السابقة، والمبالغ المستقطعة تحت حساب الضريبة والمبالغ التي تم سدادها للمصلحة، والتعديلات التي طرأت على عدد العاملين بالزيادة أو النقص، وفقا لبيان مصلحة الضرائب اليوم.

وأشار مختار توفيق، إلى أن هناك عددا من الالتزامات الأخرى على أصحاب الأعمال والملتزمين بدفع الإيرادات الخاضعة للضريبة على المرتبات وما في حكمها، ومنها حجز مبلغ تحت حساب الضريبة المستحقة، وتوريده إلى المأمورية المختصة خلال الخمسة عشر يومًا الأولى من كل شهر.

وأضاف أن شهر أبريل يشهد التزامًا آخرا على جهات الالتزام، وهو تقديم نموذج 41 خصم وتحصيل وتوريد المبالغ التي تم خصمها أو تحصيلها تحت حساب الضريبة من أي شخص من أشخاص القطاع الخاص عن الفترة الأولى من سنة 2023 في موعد أقصاه نهاية شهر أبريل.

وطالب توفيق، جميع الممولين بضرورة الالتزام بتقديم الإقرارات والنماذج الضريبية في مواعيدها المقررة؛ تجنبًا للعقوبات الواردة بقانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020

