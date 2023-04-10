ريهام حجاج تنتهي من عملية الحقن المجهري في الحلقة 19 من مسلسل جميلة

عرض مساء اليوم الحلقة التاسعة عشر من مسلسل "جميلة" والذي تخوض بطولته النجمة ريهام حجاج، وتشارك به ضمن موسم رمضان 2023.



وشهدت الحلقة التاسعة عشر العديد من الأحداث المهمة حول شخصية "جميلة" التي تجسدها الفنانة ريهام حجاج.



وتبدأ الأحداث بإنهاء "جميلة" الشخصية التي تلعبها ريهام حجاج، لعملية الحقن المجهري، ويؤكد لها "زياد" الشخصية الذي يجسدها هاني عادل، نجاح العملية، يطمئن "زياد- هاني عادل"، على "جميلة- ريهام حجاج"، ويخبرها عن مدى سعادته، ويطلب منها الاستعداد للحفلة التي أعدتها "شري-يسرا اللوزي" لها.



وتطمئن "نرمين-عبير صبري" على "جميلة- ريهام حجاج" من "هشام-أحمد وفيق" وتخبره أن ممرضة العيادة الخاصة به تنقل أخباره لـ"شيري- يسرا اللوزي".



ويواجه "هشام-أحمد وفيق" الممرضة الخاصة به ويهددها بما فعلته ويغريها بالأموال لتفعل ما يريد، تجد "جميلة- ريهام حجاج" "شيري- يسرا اللوزي" في انتظارها في البيت، تطلب منها "شيري- يسرا اللوزي" ان تنسى الماضي ولكن "جميلة- ريهام حجاج" تدرك نوايا شيري.



وتؤكد لها شيري أن مي اختفت من طريق "أكرم- نبيل عيسى" للأبد، يثور "أكرم- نبيل عيسى" بسبب اختفاء مي ويحاول أمير أن يطمئنه، خاصة أن "جميلة- ريهام حجاج" لم تقم بالإبلاغ عنها، يطلب أمير من "أكرم- نبيل عيسى" الإقامة معه استعدادا لمقابلة "جميلة- ريهام حجاج" في المساء، يرفض أكرم كلام أمير ويذهب.



وتؤكد "شيري- يسرا اللوزي" لمي دفع الأموال المتفق عليها من "جميلة- ريهام حجاج" مقابل تهربها الدائم من أكرم، وتؤكد لها أن "جميلة- ريهام حجاج" لن تتنازل عن الميراث لأحد.



وتطلب نرمين من "شيري- يسرا اللوزي" نقل جميع فعاليات عزومة "جميلة- ريهام حجاج" بالصوت والصورة، ويطلب هشام من "شيري- يسرا اللوزي" الابتعاد عن نرمين خوفاً من المشاكل.



وتعاتب "شهيرة-سوسن بدر"، "جميلة- ريهام حجاج" عن ميعاد الشهر العقاري، وتؤكد لها ان عملية الحقن المجهري لم تتذكر بسببها ميعاد الشهر العقاري، يبدو على "شهيرة-سوسن بدر" الاستياء من "جميلة- ريهام حجاج" خاصاً بعد علمها بضرورة النوم على ظهرها لمدة لا تقل عن 15 يومًا.



وتلاحظ "جميلة- ريهام حجاج"، وآية عدم مباركة "شهيرة-سوسن بدر" لـ"جميلة- ريهام حجاج" على الحمل، وتزور "شهيرة-سوسن بدر" طارق نصار وتخبره بعدم زواج "أكرم- نبيل عيسى" من مي، وأن "جميلة- ريهام حجاج" تنازلت لها عن الميراث بالكامل، تخبره "شهيرة-سوسن بدر" أن لديها أموال كثيرة تستطيع أن تؤجر أي شخص يقوم بقتل "رجب" يخبرها "طارق- سامح الصريطي" أنها تريد الخلاص منه، واستخدامه لقتل شخص يزعجها، تخبره "شهيرة-سوسن بدر" أنها وسالم قاموا بالنصب على ذلك الرجل الغريب، يتهمها طارق بالكذب وتلفيق الكلام والأفعال.



ويؤكد "شريف-هشام اسماعيل" لزوجته آية أن تصرفات والدتها غريبة، وتؤكد آية على كلامه بسبب تصرفات "شهيرة-سوسن بدر" غير المبررة، تتصل "شهيرة-سوسن بدر" بأكرم للاطمئنان عليه.



ويرد عليها بجفاء، تحاول ماجي وأمير مع "أكرم- نبيل عيسى" تبرير تصرف "شهيرة-سوسن بدر" بسبب ماضي مي، وتؤكد له ماجي أن مي لا تصلح زوجه له، تقرر "شهيرة-سوسن بدر" إعطاء إجازة لفرد الامن والخادمة لمدة يوم واحد، تخرج "شهيرة-سوسن بدر" المسدس.



وتدور قصة مسلسل "جميلة" للنجمة ريهام حجاج في إطار تشويقي واجتماعي، ويسلط الضوء على مواجهة الأزمات الزوجية، حيث تظهر بطلة العمل بدور "جميلة" متزوجة من هاني عادل، وتشهد حياتهما تطورات عديدة وتسيطر عليها المشكلات والأزمات، ويسعيان لحلها، إضافة إلى مواقف ومفاجآت عديدة تكشفها.



ومسلسل "جميلة" يشارك في بطولته بجانب النجمة ريهام حجاج عدد كبير من نجوم الفن وهم كل من النجمة سوسن بدر، عبير صبري، يسرا اللوزي، أحمد وفيق، هاني عادل، هشام إسماعيل، نبيل عيسى، ياسر على ماهر، عبير منير، رحمة حسن، ريم سامي، رحاب حسين، وهو من تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبد العزيز وإنتاج جمال العدل.