الممثلة هيلاري سوانك تنجب توأما

كشفت الممثلة الأمريكي هيلاري سوانك -48 عاما- عن أنها أنجبت توأما "صبي وفتاة".

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن سوانك أعلنت هذه الأنباء أمس الأحد، حيث نشرت صورة وهي تحمل طفليها وتنظر إلى الغروب.

وكتبت سوانك أسفل الصور" لم يكن الأمر سهلا، ولكن صبيا وفتاة أمر يستحق التعب. عيد فصح سعيد".

وكانت سوانك قد أعلنت نبأ حملها في أكتوبر الماضي.

والطفلان هما أول أطفال لسوانك وزوجها الثاني فيليب شنايدر -45 عاما-.

وكانت سوانك وشنايدر قد تزوجا عام 2018، ويتردد أنهما التقيا في نوفمبر 2016، بعد خمسة أشهر من انتهاء خطوبتها من لاعب التنس السابق روبن توريس.