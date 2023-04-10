سول: بيونج يانج لا تستجيب مجددا للاتصالات عبر الخط الساخن بين الكوريتين

قالت وزارة التوحيد الكورية الجنوبية، اليوم الاثنين إن كوريا الشمالية لم ترد على الاتصالات الصباحية اليومية من كوريا الجنوبية عبر الخط العسكري الساخن بين الكوريتين.

وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية، أن كوريا الشمالية لم ترد على الاتصال الصباحي الروتيني في التاسعة صباحا (عند منتصف الليل بتوقيت جرينتش)، بعد أن توقفت عن الرد على الاتصالات من الجنوب صباح الجمعة الماضي، وفقا للوزارة. ولا يتم إجراء الاتصالات عبر خط الاتصال الساخن خلال عطلات نهاية الأسبوع.

وذكرت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية أن كوريا الشمالية لم ترد على الاتصالات عبر الخط العسكري الساخن اليوم الاثنين لليوم الرابع على التوالي.

ومن المفترض أن تجري الكوريتان مكالمتين يوميا، مرة في التاسعة صباحا ومرة في الخامسة مساء، عبر خطوط الاتصال المشتركة بينهما.