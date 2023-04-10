 القبض على لص يسرق الدراجات البخارية بالمرج - بوابة الشروق
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القبض على لص يسرق الدراجات البخارية بالمرج

نهاد القادوم
نشر في: الإثنين 10 أبريل 2023 - 4:15 م | آخر تحديث: الإثنين 10 أبريل 2023 - 4:15 م


تمكنت أجهزة الأمن بالقاهرة من ضبط لص متخصص في سرقة الدراجات النارية "الموتوسيكلات" بأسلوب "توصيل الأسلاك" بالمرج.

أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة قيام أحد الأشخاص – مقيم بمحافظة القليوبية، بمزاولة نشاط إجرامي تخصص في سرقة الدراجات النارية بأسلوب "توصيل الأسلاك".

ضُبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب 4 وقائع سرقة بذات الأسلوب، كما تم بإرشاده ضبط إحدى الدراجات النارية حصيلة إحدى وقائع السرقة بمحيط سكنه، وباستدعاء المجنى عليهم اتهموه بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.


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