 زيلينسكي: أوكرانيا تحرز تقدما في إنتاج الصواريخ للدفاع في مواجهة روسيا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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زيلينسكي: أوكرانيا تحرز تقدما في إنتاج الصواريخ للدفاع في مواجهة روسيا

 د ب أ
نشر في: الأربعاء 10 أبريل 2024 - 11:29 م | آخر تحديث: الأربعاء 10 أبريل 2024 - 11:29 م

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في خطابه اليومي المصور مساء اليوم الأربعاء إن أوكرانيا تحرز تقدما في إنتاج الصواريخ للدفاع في مواجهة روسيا.

وكشف زيلينسكي عن بدء إنتاج مجموعات ونماذج جديدة من الصواريخ. وأضاف أنه من المهم الآن بالنسبة للجيش أن يتمكن من تحويل نتائج الإنتاج الدفاعي إلى نجاحات.

وتعتبر الطائرات المسيرة والصواريخ أهم أسلحة في الحرب الدائرة المستمرة منذ أكثر من سنتين مع روسيا.

وفي ذات الوقت، ناشد زيلينسكي مواطنيه التحمل في ظل الهجمات المستمرة على المدن الأوكرانية من الجو والتقدم البطئ والمطرد للقوات الروسية على الأرض.

ويقوم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بكل ما في وسعه لتكثيف الضربات ضد أوكرانيا.

وأضاف زيلينسكي أن كييف أيضا تعزز من إمكانياتها العسكرية و"لكننا نحتاج إلى قوة داخلية وإدراك داخلي أن الأقوياء وحدهم يمكنهم إنهاء الحرب بشروطهم".

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